Подмосковье подписало соглашение с Российской академией образования
Московская область в течение ближайших пяти лет будет сотрудничать с Российской академией образования. Соответствующий договор подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и президент РАО Ольга Васильева. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Подписание состоялось в Доме правительства Московской области в преддверии Дня учителя.
«Подмосковье является давним партнёром Российской академии образования. Мы всегда искали современные, технологичные способы повышения квалификации учителей, а значит, и более конкурентного образования для наших детей. Спасибо Ольге Юрьевне Васильевой, всей команде РАО за внимание к Московской области, готовность помогать педагогам и экспертную поддержку наших проектов. Нам важно находиться в совместном поиске», — сказал ВоробьёвЭффективность сотрудничества с Подмосковьем отметила и Ольга Васильева.
«Первое соглашение между Российской академией образования и Московской областью подписали ещё десять лет назад, и сейчас мы пролонгируем этот договор. Мы очень тесно работаем с коллегами из Подмосковья. Они всегда в числе первых присоединяются к исследованиям и проектам РАО. Благодарю вас за совместную работу», — сказала она.Согласно новому договору, научно-методические программы, разработанные при участии Академии, будут внедрять в 820 школах Подмосковья.