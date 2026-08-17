Российский союз молодёжи будет наблюдать за сентябрьскими выборами в Подмосковье
Подмосковная молодёжь примет активное участие в наблюдении за ходом сентябрьских выборов депутатов Госдумы РФ IX созыва, Мособлдумы и муниципальных выборов. Об этом рассказал «Радио 1» председатель Московской областной организации «Российский союз молодёжи» Артём Репяхов.
Председатель областной организации РСМ является ещё также членом Общественной палаты и Штаба общественного наблюдения за выборной кампанией этого года.
«Штаб общественного наблюдения прилагает огромные усилия для максимальной информированности молодёжи о выборном процессе, об общественном контроле, чтобы избиратели видели, что контроль есть, выборы проходят легитимно, в соответствии с правилами. Такие инструменты, как общественный штаб наблюдения, придают легитимность, уверенность молодёжи в том, что их голос не будет украден. Молодые ребята в штабах на местах активно участвуют и видят, какие усилия прилагает Общественная палата Московской области, чтобы выборы были максимально честными, объективными и легитимными», – подчеркнул общественник.
Он также рассказал о проектах РСМ в Московской области. Главный из них – «Студенческая весна в Подмосковье».
«В нём участвует огромное количество студентов вузов и колледжей региона. В рамках него мы выявляем самых творческих – кто лучше всех поёт, танцует, показывает цирковые, театральные номера. По итогам формируем делегацию Московской области, которая представляет наш регион на Всероссийской «Студенческой весне». В этом году фестиваль для колледжей проходил в Хабаровске, а для вузов – в Красноярске. Ребята очень успешно съездили, собрали большое количество наград», – поделился собеседник «Радио 1».Ещё один проект с более чем десятилетней историей родился именно в Московской области. Это проект «Перспектива», направленный на обучение лидеров студенческого самоуправления вузов всего Центрального федерального округа. Команда проекта регулярно участвует в грантах, выигрывает их и реализует проект на территории региона. РСМ давно занимается волонтёрством в Московской области, и молодёжь находит себя в разных направлениях деятельности.
«Во время пандемии коронавируса это была поддержка для людей, которым приходилось непросто. Совместно с предпринимателями городских округов Московской области мы собирали продуктовые наборы и развозили их, поддерживали пожилых, пенсионеров, инвалидов и других жителей, которым было трудно выбраться в те времена», – отметил Артём Репяхов.
Сейчас многие члены Российского союза молодёжи в Подмосковье задействованы в помощи бойцам спецоперации.
«Многие ребята ушли добровольцами служить в зону СВО. А те, кто остался здесь, помогают различными гуманитарными акциями. Мы сами ездим, отвозим, поддерживаем бойцов. Что может быть прекраснее банального домашнего борща, когда ты на передовой? Мы очень дружим, и это нас по-своему сплотило», – сказал Репяхов.Он добавил, что у Российского союза молодёжи есть также проекты, которые работают в рамках президентской платформы «Россия – Страна возможностей».