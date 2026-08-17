Пушкинская больница им. Розанова получила пять новых хирургических столов

17 августа 2026, 12:59

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Пять современных хирургических столов общей стоимостью свыше 4,6 млн рублей поставили в Пушкинскую больницу имени профессора В.Н. Розанова в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Столы совместимы с различным диагностическим и операционным оборудованием, а их поверхность проницаема для рентгеновских лучей, что позволяет проводить вмешательства под рентген-контролем. Кроме того, часть столов оборудована электромеханическим приводом, который упрощает изменение положения отдельных частей конструкции.





«Корпус выполнен из устойчивого к ультрафиолетовому излучению и коррозии ударопрочного материала, а покрытие грязеотталкивающее и водонепроницаемое. Столы также снабжены антибактериальными чехлами», — отмечается в сообщении.