Достижения.рф

Пушкинская больница им. Розанова получила пять новых хирургических столов

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Пять современных хирургических столов общей стоимостью свыше 4,6 млн рублей поставили в Пушкинскую больницу имени профессора В.Н. Розанова в августе. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Столы совместимы с различным диагностическим и операционным оборудованием, а их поверхность проницаема для рентгеновских лучей, что позволяет проводить вмешательства под рентген-контролем. Кроме того, часть столов оборудована электромеханическим приводом, который упрощает изменение положения отдельных частей конструкции.

«Корпус выполнен из устойчивого к ультрафиолетовому излучению и коррозии ударопрочного материала, а покрытие грязеотталкивающее и водонепроницаемое. Столы также снабжены антибактериальными чехлами», — отмечается в сообщении.
Больница получила оборудование по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья».
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0