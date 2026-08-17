На участках трассы М-2 «Крым» в Подмосковье меняют верхний слой асфальта

17 августа 2026, 12:45

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Верхний слой асфальтового покрытия меняют на участках федеральной трассы М-2 «Крым» с 34 по 64 километр — на территории округов Подольск и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».





Работы ведутся в прямом и обратном направлениях.





«Для устранения дефектов и восстановления ровности на наиболее изношенных участках трассы рабочие фрезеруют старое покрытие и укладывают новое», — говорится в сообщении.