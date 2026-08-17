На участках трассы М-2 «Крым» в Подмосковье меняют верхний слой асфальта
Верхний слой асфальтового покрытия меняют на участках федеральной трассы М-2 «Крым» с 34 по 64 километр — на территории округов Подольск и Чехов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».
Работы ведутся в прямом и обратном направлениях.
«Для устранения дефектов и восстановления ровности на наиболее изношенных участках трассы рабочие фрезеруют старое покрытие и укладывают новое», — говорится в сообщении.На подъездах к участкам, на которых проводятся работы, установили временные дорожные знаки, которые ограничивают скорость и указывают направление движения.
Водителей просят с пониманием отнестись в временным неудобствам, быть внимательными и строго придерживаться временной схемы организации проезда.