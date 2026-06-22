«Сады памяти» в Подмосковье: Высажено 90 тысяч деревьев на 40 гектарах

22 июня 2026, 12:57

Фото: iStock/Олег Копьёв

В Московской области подвели итоги участия региона в международной акции «Сады памяти». По этим данным, высажено более 90 тысяч деревьев на площади свыше 40 гектаров, в посадках приняли участие более 3 тысяч жителей.





Координатор платформы «Экологичное Подмосковье», заместитель председателя Комиссии по экологии, природопользованию и сохранению лесов Общественной палаты Московской области Олег Балаев в беседе с «Радио 1» рассказал, что основной целью акции была высадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне 27 миллионах человек.



По его словам, акцию поддержали более двадцати дружественных стран. В этих государствах также проходят посадки. Основной объём — 27 миллионов деревьев — ежегодно высаживается в субъектах Российской Федерации. Сезон посадок начинается 18 марта — в дату присоединения Крыма — и завершается 22 июня, в День памяти и скорби.





«Для посадок в Подмосковье используются определённые породы. В основном это хвойные: ель и сосна, реже дуб. Максимально подбираются деревья, которые соответствуют уже произрастающим, чтобы не вносить непривычные культуры. Высаживаются деревья, которые чаще в наших лесах произрастают. Для леса в лучшей форме подходят саженцы двух-трёх лет. У них самая лучшая приживаемость. Если мы берём постарше, приживаемость ухудшается. Дереву сложно привыкнуть к новым условиям, потому что выращиваются они в питомниках — локаций несколько, разное освещение, разница в составе почвы. Под эту историю подстраиваться лучше всего небольшим саженцам», — рассказал координатор.

«Это округа, где такие территории есть в рамках санитарных рубок, и те, где проводятся компенсационные высадки в счёт вырубленных деревьев для линейных объектов — новых дорог, линий ЛЭП. Если мы в одном округе вырубаем один гектар леса, в течение трёх лет комитет лесного хозяйства восстанавливает его в этом же округе, но на другой территории», — объяснил Балаев.