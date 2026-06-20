В России проходит Международная акция «Свеча памяти»
По всей России продолжается масштабная онлайн-акция «Свеча памяти», которая завершится 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Национальном центре исторической памяти.
В этом году памятная кампания несёт не только просветительскую, но и важную историко-политическую миссию: напомнить о прямой преемственности между странами-агрессорами 1941 года и современными государствами, проводящими антироссийскую политику. Каждый желающий до 22 июня может зажечь виртуальную свечу на официальном сайте деньпамяти.рф.
Платформа позволяет не только почтить память 27 миллионов погибших, но и сделать пожертвование в поддержку ветеранов. Зажженный огонь появится на интерактивной «Карте памяти», объединяя участников из всех регионов России.
На сайте акции работает уникальный раздел «22 июня в историях», где собраны видеосвидетельства участников войны: фронтовиков, блокадников, тружеников тыла и узников концлагерей . Акция позволяет соединить поколения и напомнить о цене мира, за который сражались наши предки. Напомним, в прошлом году в акции приняли участие более 1,3 миллиона человек.
Кульминацией Дня памяти станет общероссийская минута молчания, которая пройдет 22 июня в 12:15 по московскому времени . В этот момент страна на минуту остановится, чтобы почтить подвиг героев, а также вспомнить о том, что исторические уроки 1941 года крайне актуальны сегодня.
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