В России проходит Международная акция «Свеча памяти»

20 июня 2026, 12:28

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

По всей России продолжается масштабная онлайн-акция «Свеча памяти», которая завершится 22 июня, в 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Национальном центре исторической памяти.