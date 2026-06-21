18-я международная мемориальная акция «Свеча памяти» идет в России
В Москве дали старт 18-й Международной мемориальной акции «Свеча памяти», которая в этом году охватывает регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Торжественная церемония открытия состоялась 21 июня в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе столицы.
В ходе мероприятия зажгли Свечи памяти, символизирующие все бывшие республики Советского Союза, города-герои и города воинской славы Российской Федерации, пишет Общественная Служба Новостей. В соборе прошло поминальное богослужение, которое возглавил настоятель храма архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, отслуживший панихиду по воинам, павшим при защите Отечества.
Акция, отличающаяся межконфессиональным характером, продолжилась автопробегом. Колонна, объединившая Героев Советского Союза и Российской Федерации, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и молодежь, проследовала с главной святыней акции к духовным центрам столицы — Соборной мечети и Мемориальной синагоге. Завершающим этапом маршрута стало посещение памятных локаций в парке Победы на Поклонной горе.
Организаторы объявили, что в 2026 году эстафету «Свечи памяти» передадут городу воинской славы Курску. На мемориальном комплексе «Курская дуга» традиционно зажгут «Огненную картину войны» — символический монумент в честь героев легендарного сражения и всех, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы.
Символ «Свеча Памяти город-герой Москва» вручили Всероссийскому общественному движению «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ» для создания огненной инсталляции на Поклонной горе. В свою очередь, «Свечу Памяти крепость-герой Брестская Крепость» передали байкерам из мотоклуба «Ночные волки», которые по сложившейся традиции доставят ее к мемориалу в Брестскую крепость.
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