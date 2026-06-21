18-я международная мемориальная акция «Свеча памяти» идет в России

21 июня 2026, 17:18

Фото: istockphoto/Joanna Ciesielska

В Москве дали старт 18-й Международной мемориальной акции «Свеча памяти», которая в этом году охватывает регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья. Торжественная церемония открытия состоялась 21 июня в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе столицы.