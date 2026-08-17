«Сделать свой выбор»: Андрей Воробьёв о сентябрьском голосовании в Мособлдуму

17 августа 2026, 10:53

Выборы в Мособлдуму состоятся 18-20 сентября

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит партийную команду «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. Глава региона отметил, что в непростое для страны время в регионе удалось сформировать сильную команду. Как будет проходить голосование и кто еще претендует на места в парламентах — в материале «Радио 1».





Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к Андрею Воробьеву с просьбой возглавить партийную команду на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.



По словам Брынцалова, сформированная по итогам предварительного голосования команда уже заручилась поддержкой жителей региона. Теперь, отметил он, ей необходим лидер, который сможет объединить участников кампании и привести команду к результату.





«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.

«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — обратился к участникам форума «Подмосковье. Есть результат!» Андрей Воробьев.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.