«Сделать свой выбор»: Андрей Воробьёв о сентябрьском голосовании в Мособлдуму
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Губернатор Московской области Андрей Воробьев возглавит партийную команду «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму. Глава региона отметил, что в непростое для страны время в регионе удалось сформировать сильную команду. Как будет проходить голосование и кто еще претендует на места в парламентах — в материале «Радио 1».
Секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к Андрею Воробьеву с просьбой возглавить партийную команду на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу.
По словам Брынцалова, сформированная по итогам предварительного голосования команда уже заручилась поддержкой жителей региона. Теперь, отметил он, ей необходим лидер, который сможет объединить участников кампании и привести команду к результату.
«Вы, как настоящий патриот и лидер Подмосковья уже не раз приводили нас к победе, рассчитываем на вашу поддержку и сегодня», — сказал он.
Брынцалов также подчеркнул, что команда «Единой России» готова разделить ответственность за развитие Подмосковья и благополучие его жителей. По его словам, партийцы намерены вместе с губернатором и президентом страны Владимиром Путиным продолжать работу и двигаться вперед.
Воробьев подтвердил готовность принять на себя эту ответственность. Глава региона поблагодарил партию и ее актив за оказанное доверие, отдельно отметив результаты, которые Подмосковье продемонстрировало в ходе предварительного голосования.
«Во-первых, хочу поблагодарить партию, весь наш актив за высокое доверие и за тот результат, который наш регион продемонстрировал на предварительном голосовании. Это действительно очень сложный этап, который мы проходим в непростое для страны время. Но у нас сформирована очень сильная команда. Я не сомневаюсь ни в одном из вас», — обратился к участникам форума «Подмосковье. Есть результат!» Андрей Воробьев.
Предстоящие выборы в Подмосковье пройдут с 18 по 20 сентября. Жители региона будут выбирать депутатов Государственной думы РФ IX созыва и Московской областной думы. В этот же период муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
Трехдневный формат голосования утвердил Центральный избирательный комитет. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой подход делает участие в выборах более удобным для граждан и одновременно позволяет повысить уровень безопасности. Днем голосования указом президента России Владимира Путина определено 20 сентября.
Отдать голос можно будет несколькими способами: прийти на избирательный участок, воспользоваться дистанционным электронным голосованием или проголосовать на дому. Участки будут открыты с 08:00 до 20:00. Для получения бумажного бюллетеня потребуется паспорт.
Голосование вне помещения участка предусмотрено для граждан, которые по уважительной причине не могут прийти лично. В частности, воспользоваться такой возможностью смогут люди с ограничениями по здоровью и инвалидностью, а также те, кто ухаживает за нуждающимися.
Как отмечал Воробьёв, дистанционный формат голосования позволит сделать участие жителей более доступным.
«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.
На выборах в Государственную думу предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов. 225 мандатов распределят по партийным спискам, еще 225 депутатов изберут по одномандатным округам.
В избирательной кампании участвуют 17 политических партий. Среди них — «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Московскую областную думу также будут формировать по смешанной системе. 25 депутатских мандатов распределят по одномандатным округам, еще 25 — по территориальным партийным спискам.