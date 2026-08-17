В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

17 августа 2026, 10:46

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы четырёх светофоров скорректировали для оптимизации движения специалисты Мосавтодора на минувшей неделе в округах Павлово-Посадский, Раменский, Люберцы и Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Изменение работы светофоров позволяет без дополнительных затрат увеличивать пропускную способность дорог и перекрёстков и снижать риск ДТП.





«В Павлово-Посадском округе перепрограммировали светофор на повороте с Носовихинского шоссе к деревне Криулино. В городе Раменское увеличили время работы пешеходной фазы на перекрёстке Транспортного проезда и Красноармейской улицы. А в посёлке Томилино округа Люберцы поменяли адаптивный режим работы светофора на пересечении улиц Гоголя и Гаршина», — говорится в сообщении.