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В четырёх округах Подмосковья оптимизировали работу светофоров

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Режим работы четырёх светофоров скорректировали для оптимизации движения специалисты Мосавтодора на минувшей неделе в округах Павлово-Посадский, Раменский, Люберцы и Воскресенск. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Изменение работы светофоров позволяет без дополнительных затрат увеличивать пропускную способность дорог и перекрёстков и снижать риск ДТП.

«В Павлово-Посадском округе перепрограммировали светофор на повороте с Носовихинского шоссе к деревне Криулино. В городе Раменское увеличили время работы пешеходной фазы на перекрёстке Транспортного проезда и Красноармейской улицы. А в посёлке Томилино округа Люберцы поменяли адаптивный режим работы светофора на пересечении улиц Гоголя и Гаршина», — говорится в сообщении.
Кроме того, в городе Белоозёрский округа Воскресенск откорректировали светофор на перекрёстке Центральной и Юбилейной улиц.
Лев Каштанов

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