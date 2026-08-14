«Масштабная и ответственная кампания»: как в Подмосковье готовятся к сентябрьским выборам
Видео: пресс-служба ЦИК РФ
Жители Московской области с 18 по 20 сентября будут выбирать депутатов Госдумы РФ IX созыва и Московской областной думы. В этот же период муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.
Трехдневный формат голосования утвердил Центризбирком. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой подход делает выборы удобнее для граждан и одновременно повышает уровень безопасности. Днем голосования указом президента России Владимира Путина определено 20 сентября.
Проголосовать можно будет традиционным способом на избирательном участке, дистанционно через ДЭГ либо на дому. Участки будут работать с 08:00 до 20:00, для получения бюллетеня понадобится паспорт.
Воспользоваться голосованием вне участка смогут избиратели, которые по уважительной причине не способны прийти лично. В частности, такая возможность предусмотрена для людей с ограничениями по здоровью, инвалидностью, а также тех, кто ухаживает за нуждающимися.
Заявление о голосовании на дому можно подать в участковую избирательную комиссию с 10 сентября и до 14:00 20 сентября.
Для дистанционного голосования потребуется подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и предварительная регистрация в установленный период. В большинстве регионов подать заявление можно будет с 3 по 14 сентября. Само электронное голосование продлится все три дня выборов.
Если после участия в ДЭГ избиратель решит прийти на участок, комиссия сначала проверит, не голосовал ли он онлайн. При отсутствии соответствующей отметки гражданину выдадут бумажный бюллетень.
Тем, кто в дни выборов окажется не по месту регистрации, доступно голосование по месту пребывания. Оформить заявление можно через «Госуслуги», МФЦ или территориальную избирательную комиссию. С 9 по 14 сентября такая возможность также будет доступна в участковой комиссии.
На выборах в Госдуму предстоит определить состав нижней палаты парламента из 450 депутатов. Половину — 225 человек — изберут по партийным спискам, еще 225 депутатов пройдут по одномандатным округам.
В избирательной кампании участвуют 17 политических партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».
Московскую областную думу также будут формировать по смешанной системе. 25 депутатских мандатов распределят по одномандатным округам, еще 25 — по территориальным партийным спискам.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что предстоящая кампания потребует серьезной организационной работы:
«Впереди масштабная и ответственная кампания. Со своей стороны мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Подмосковье был удобным, прозрачным и прошёл на высоком организационном уровне».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев говорил о том, что дистанционный формат позволяет сделать участие в выборах более доступным для жителей.
«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.