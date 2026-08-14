«Масштабная и ответственная кампания»: как в Подмосковье готовятся к сентябрьским выборам

14 августа 2026, 16:56

Выборы в Мособлдуму пройдут 18-20 сентября 2026 года

Видео: пресс-служба ЦИК РФ

Жители Московской области с 18 по 20 сентября будут выбирать депутатов Госдумы РФ IX созыва и Московской областной думы. В этот же период муниципальные выборы состоятся в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне.





Трехдневный формат голосования утвердил Центризбирком. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, такой подход делает выборы удобнее для граждан и одновременно повышает уровень безопасности. Днем голосования указом президента России Владимира Путина определено 20 сентября.

Проголосовать можно будет традиционным способом на избирательном участке, дистанционно через ДЭГ либо на дому. Участки будут работать с 08:00 до 20:00, для получения бюллетеня понадобится паспорт.



Воспользоваться голосованием вне участка смогут избиратели, которые по уважительной причине не способны прийти лично. В частности, такая возможность предусмотрена для людей с ограничениями по здоровью, инвалидностью, а также тех, кто ухаживает за нуждающимися.



Заявление о голосовании на дому можно подать в участковую избирательную комиссию с 10 сентября и до 14:00 20 сентября.





Избирком Подмосковья зарегистрировал списки единороссов на выборы в Мособлдуму

«Впереди масштабная и ответственная кампания. Со своей стороны мы сделаем всё необходимое, чтобы избирательный процесс в Подмосковье был удобным, прозрачным и прошёл на высоком организационном уровне».

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — подчеркнул глава региона.