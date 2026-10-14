В 13 округах Подмосковья за неделю обновили более 80 мусорных баков

14 октября 2026, 12:52

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 80 новых ёмкостей для сбора мусора и вторсырья установил на контейнерных площадках в 13 округах Московской области Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В сферу ответственности Рузского регоператора входят следующие округа: Шаховская, Одинцовский, Восход, Молодёжный, Рузский, Наро-Фоминский, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истра, Волоколамский и Власиха.





«За неделю Рузский региональный оператор ТБО заменил более 60 ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, дополнительно установил 18 баков и отремонтировал 20 ёмкостей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Мы ежегодно проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и прочей инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Места установки новых ёмкостей определяют в зависимости от сезонной нагрузки на адреса. Работа продолжается каждый день — для чистоты и порядка в каждом округе», — сказал Даниленко.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Больше всего мусора собрали в Одинцовском округе — больше 65 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занял округ Красногорск, откуда увезли свыше 45 тысяч кубометров отходов. На третье место вышел округ Истра (более 34 тысяч кубометров мусора), на четвёртом месте оказался Наро-Фоминский округ (около 24 тысяч кубометров отходов), а замыкает топ-5 Рузский округ, откуда за семь дней вывезли свыше 14 тысяч кубометров мусора», — отметили в министерстве.