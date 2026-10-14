В 13 округах Подмосковья за неделю обновили более 80 мусорных баков
Более 80 новых ёмкостей для сбора мусора и вторсырья установил на контейнерных площадках в 13 округах Московской области Рузский региональный оператор по обращению с твёрдыми бытовыми отходами за последнюю неделю. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В сферу ответственности Рузского регоператора входят следующие округа: Шаховская, Одинцовский, Восход, Молодёжный, Рузский, Наро-Фоминский, Можайский, Лотошино, Краснознаменск, Красногорск, Истра, Волоколамский и Власиха.
«За неделю Рузский региональный оператор ТБО заменил более 60 ёмкостей для твёрдых коммунальных отходов и раздельного сбора мусора, дополнительно установил 18 баков и отремонтировал 20 ёмкостей», — говорится в сообщении.
Обновление инфраструктуры в сфере обращения с отходами в Московской области проводится на регулярной основе. Важность этой работы отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
«Мы ежегодно проводим системную работу по обновлению контейнерного парка и прочей инфраструктуры для сбора твёрдых коммунальных отходов. Места установки новых ёмкостей определяют в зависимости от сезонной нагрузки на адреса. Работа продолжается каждый день — для чистоты и порядка в каждом округе», — сказал Даниленко.Сообщается также, что за неделю Рузский регоператор вывез с контейнерных площадок 13 округов свыше 214 тысяч кубометров отходов.
«Больше всего мусора собрали в Одинцовском округе — больше 65 тысяч кубометров. Второе место по этому показателю занял округ Красногорск, откуда увезли свыше 45 тысяч кубометров отходов. На третье место вышел округ Истра (более 34 тысяч кубометров мусора), на четвёртом месте оказался Наро-Фоминский округ (около 24 тысяч кубометров отходов), а замыкает топ-5 Рузский округ, откуда за семь дней вывезли свыше 14 тысяч кубометров мусора», — отметили в министерстве.С территории Можайского округа за неделю забрали более 12 тысяч кубометров отходов, из Волоколамского округа — около девяти тысяч кубометров, из Шаховской — свыше трёх тысяч кубометров, из Краснознаменска — более двух тысяч кубометров, с территории Лотошина — свыше 1 800 кубометров, из Власихи — более 1 000 кубометров, из Молодёжного — 142 кубометра, а из округа Власиха — около 100 кубометров.