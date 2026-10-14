В Климовске приступили к сносу двух аварийных домов

14 октября 2026, 11:24

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Два аварийных дома начали сносить на улице Южный Посёлок в микрорайоне Климовск округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Кирпичные двухэтажные дома №10 и №14 площадью около 430 и 590 квадратных метров соответственно построили в середине прошлого века.





«Обследование показало критический износ конструкций. Дома признали аварийными. Жильцов из расположенных там 16 квартир расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.