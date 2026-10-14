В Климовске приступили к сносу двух аварийных домов
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Два аварийных дома начали сносить на улице Южный Посёлок в микрорайоне Климовск округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Кирпичные двухэтажные дома №10 и №14 площадью около 430 и 590 квадратных метров соответственно построили в середине прошлого века.
«Обследование показало критический износ конструкций. Дома признали аварийными. Жильцов из расположенных там 16 квартир расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируют до конца октября.
Всего на территории округа Подольск выявили 529 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 428 проблемных объектов снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.