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В Климовске приступили к сносу двух аварийных домов

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Два аварийных дома начали сносить на улице Южный Посёлок в микрорайоне Климовск округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Кирпичные двухэтажные дома №10 и №14 площадью около 430 и 590 квадратных метров соответственно построили в середине прошлого века.

«Обследование показало критический износ конструкций. Дома признали аварийными. Жильцов из расположенных там 16 квартир расселили, а здания внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.
Завершить снос планируют до конца октября.

Всего на территории округа Подольск выявили 529 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 428 проблемных объектов снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

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