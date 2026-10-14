В деревне Лукино под Серпуховом открыли отремонтированный мост

14 октября 2026, 11:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Серпухов

Капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями завершили на 95-м километре Старосимферопольского шоссе на территории деревни Лукино округа Серпухов. Работы провели в рамках реализации Народной программы «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Протяжённость путепровода составляет около 70 метров. Мост соединяет деревни Лукино, Съяново-1 и Васильевское и обеспечивает выезд на Старосимферопольское и Симферопольское шоссе по направлению к Серпухову.





«Обновление моста, построенного в 1965 году, внесли в Народную программу «Единой России» по инициативе жителей. Работы удалось выполнить с опережением графика: меньше чем за год. Новый срок эксплуатации рассчитан на 60-80 лет», — рассказал глава Серпухова, секретарь местного отделения «Единой России» Алексей Шимко на церемонии открытия.