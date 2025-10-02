В Коломне открылась фотовыставка «Ветер странствий»: путешествие по миру через объектив

02 октября 2025, 17:56

Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

С первого октября культурное пространство Коломны пополнилось ярким событием — в картинной галерее «Дом Озерова» начала работу масштабная фотовыставка «Ветер странствий». Этот проект, организованный арт-проектом REVERберация, приглашает зрителей совершить уникальное кругосветное путешествие, не покидая стен исторического здания.