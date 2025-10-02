В Коломне открылась фотовыставка «Ветер странствий»: путешествие по миру через объектив
С первого октября культурное пространство Коломны пополнилось ярким событием — в картинной галерее «Дом Озерова» начала работу масштабная фотовыставка «Ветер странствий». Этот проект, организованный арт-проектом REVERберация, приглашает зрителей совершить уникальное кругосветное путешествие, не покидая стен исторического здания.
Экспозиция знакомит с захватывающими дух пейзажами и самыми укромными уголками нашей планеты. Через призму взгляда профессиональных фотохудожников и заядлых путешественников гости увидят величественные горные пики, бескрайние океанические просторы, буйство красок тропических лесов и завораживающую красоту северных сияний. Каждая работа — это не просто снимок, а настоящая история, рассказывающая о невероятных приключениях и уникальных ландшафтах.
Важно отметить, что выставка является динамичной и постоянно растущей коллекцией. Впервые она была представлена публике в столичном Государственном Дарвиновском музее в 2021 году и с тех пор ежегодно пополняется новыми впечатляющими кадрами. Это значит, что даже те, кто был знаком с проектом ранее, откроют для себя новые, вдохновляющие маршруты для будущих поездок.
Кураторами и идейными вдохновителями выступают признанные мастера — Евгений Жиляев и Елена Матюшина, члены Международной академии культуры и искусства и Творческого союза художников России. Их авторский подход гарантирует высокий художественный уровень и глубину восприятия.
Выставка расположилась во II-ом корпусе галереи «Дом Озерова» и будет принимать гостей до 26 октября включительно. Это прекрасная возможность для всех ценителей прекрасного, фотографии и туризма получить заряд вдохновения и, возможно, начать планировать свое следующее путешествие.
Не упустите шанс увидеть мир глазами путешественников!
Место и время: г. Коломна, ул. Красногвардейская, д. 2, галерея «Дом Озерова», корпус II.
Даты работы: с 1 по 26 октября.
