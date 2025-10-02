Прощальный матч футболиста Дениса Глушакова пройдёт на «Арене Химки»
Российский футболист Денис Глушаков пригласил всех болельщиков на свой прощальный матч. Он состоится 11 октября в 16:30 на «Арене Химки», сообщили в пресс-службе Минспорта московской области.
В этот день на поле выйдут легенды двух московских клубов – «Спартак» и «Локомотив». Сам Денис сыграет по тайму за каждую из команд.
«Приходите на матч! Это будет вечер, полный эмоций, воспоминаний и, конечно же, красивого футбола», – обратился спортсмен к поклонникам футбола.Глушаков – российский полузащитник, чемпион страны 2017 года в составе «Спартака». Участник чемпионата мира 2014, а также чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов. Входит в число 20 лидеров по количеству матчей за карьеру в чемпионатах России.
Играл во многих клубах, в том числе в подмосковных «Химках». Выступал за красно-чёрных с 2021 по 2023 годы, затем с июля 2024 по февраль 2025. В его активе – 75 матчей, 15 забитых мячей и пять голевых передач.