Прощальный матч футболиста Дениса Глушакова пройдёт на «Арене Химки»

02 октября 2025, 17:20

оригинал Фото: сайт fckhimki.com

Российский футболист Денис Глушаков пригласил всех болельщиков на свой прощальный матч. Он состоится 11 октября в 16:30 на «Арене Химки», сообщили в пресс-службе Минспорта московской области.





В этот день на поле выйдут легенды двух московских клубов – «Спартак» и «Локомотив». Сам Денис сыграет по тайму за каждую из команд.



«Приходите на матч! Это будет вечер, полный эмоций, воспоминаний и, конечно же, красивого футбола», – обратился спортсмен к поклонникам футбола.