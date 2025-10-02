Открыта регистрация на финальный забег сезона Суперлиги Подмосковья
В парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной 18 октября пройдёт кросс-полумарафон «Одинцово RUN». Он станет беговым финалом сезона Суперлиги Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Зарегистрироваться на соревнования можно по ссылке.
Взрослым любителям бега будут доступны дистанции на 3, 5, 10 и 21.1 км, а самым маленьким спортсменам – 300 и 600 м.
Трассы проложены по такому покрытию, как асфальт, крошка и щепа. Это гарантирует комфортный и интересный бег. Заранее ознакомиться со схемами и профилями высот можно здесь.
