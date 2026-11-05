В Королёве завершают ремонт дома, где жили специалисты советского ракетостроения

05 ноября 2026, 13:20

В Королёве подходит к концу капитальный ремонт дома № 11 на улице Карла Маркса. Здание входит в исторический квартал, где жили сотрудники НИИ-88 и соратники конструктора Сергея Королёва. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев рассказал о контроле за работами на объектах культурного наследия.

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Дом построили в 1949 году по проекту архитектора Н. Г. Рябцева. В послевоенные годы в районе появился целый квартал для работников НИИ-88. Учёные, инженеры и конструкторы института участвовали в становлении советского ракетостроения.По этому адресу жили специалисты космической отрасли В. И. Акимов, К. Н. Лемаринье и А. А. Пустовойтенко. Сегодня дом и весь квартал имеют статус памятника истории регионального значения. Застройка 1946–1950 годов сохраняет память о жизни сотрудников института в годы, когда страна готовилась к освоению космоса.Ремонт затронул фасад, подъезды и крышу. Мастера восстановили кирпичные стены: удалили повреждённые участки и восполнили утраченные фрагменты. Эти работы помогут защитить кладку от разрушения и сохранить её историческую фактуру. Подрядчик заменил карнизы. Для новых элементов выбрали профиль, повторяющий прежние очертания. Благодаря этому здание сохранило узнаваемый силуэт.Окна в подъездах обновили с учётом внешнего вида фасада. С уличной стороны специалисты поставили деревянные рамы с оформлением под старину. Внутри установили пластиковые стеклопакеты. Они помогают удерживать тепло и снижают уровень шума.Жители попросили во время ремонта установить новые домофоны. Подрядчик выполнил их просьбу: оборудование появилось на входах в подъезды. Сейчас рабочие заканчивают ремонт скатной крыши. Они меняют стропильную систему, кровельное покрытие и инженерные системы кровли. Строительная готовность составляет 95%.По словам Кирилла Григорьева, проекты на объектах наследия проходят несколько этапов контроля. К таким работам допускают лицензированных подрядчиков с опытом реставрации, квалифицированных архитекторов и мастеров традиционных ремёсел. Министр отметил, что отклонение от утверждённой документации нарушает закон.