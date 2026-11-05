Подмосковная сотрудница МЧС стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту
В Баку состоялась торжественная церемония открытия XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII мирового первенства среди женщин. В мероприятии, прошедшем на стадионе Азербайджанской спортивной академии, принял участие министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области, в нынешнем мировом первенстве принимают участие представители 20 государств. На церемонии открытия спортсменов, тренеров и членов национальных делегаций приветствовали под флагами своих стран.
Российские мужская и женская команды приехали в Баку в качестве действующих чемпионов мира. В состав сборных входят сотрудники МЧС России, которые успешно сочетают профессиональную деятельность с подготовкой и выступлениями на международных спортивных аренах. Обращаясь к участникам соревнований, Александр Куренков отметил высокий уровень отечественной школы пожарно-спасательного спорта и ее способность сохранять лидирующие позиции на фоне усиливающейся конкуренции. Глава ведомства пожелал командам добиться новых спортивных достижений, а тренерскому составу выразил признательность за профессионализм и постоянную работу с атлетами.
Программа чемпионата началась с одного из наиболее зрелищных испытаний — подъема по штурмовой лестнице в окна учебной башни. Мужчины преодолевали дистанцию до четвертого этажа, женщины — до второго. По итогам предварительных и финальных забегов состоялась церемония награждения первых обладателей медалей мирового первенства.
Успешно выступила в составе российской сборной представительница Московской области Мария Катасёва. Спортсменка завоевала титул чемпионки мира, показав результат 7,11 секунды.
Впереди у участников еще три соревновательных этапа: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4×100 метров и боевое развертывание. Помимо борьбы за командные награды, спортсмены также определят сильнейших в индивидуальном зачете.
Мировые первенства по пожарно-спасательному спорту в азербайджанской столице продлятся до 8 ноября. Российская команда продолжит борьбу за медали, а подмосковная спортсменка уже пополнила копилку сборной золотой наградой.
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