Подмосковная сотрудница МЧС стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту

05 ноября 2026, 11:26

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области

В Баку состоялась торжественная церемония открытия XXI чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и XII мирового первенства среди женщин. В мероприятии, прошедшем на стадионе Азербайджанской спортивной академии, принял участие министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.