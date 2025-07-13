В Красногорске проходит фестиваль движения «Волонтёры Подмосковья»

13 июля 2025, 20:08

В Подмосковье отпраздновали 5 лет движения «Волонтёры Подмосковья»

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В масштабном фестивале, посвященном юбилею регионального движения «Волонтёры Подмосковья», приняли участие добровольцы из всей Московской области, а также гости конференции «Добро.Конференция» в Сенеже — представители волонтерских организаций и эксперты в сфере добровольчества со всей страны. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.





В Красногорске движение «Волонтёры Подмосковья» отметило пятилетие. Созданное в 2020 году, оно объединило более 56 тысяч человек в 130 организациях. В период пандемии добровольцы помогали медикам, многодетным семьям и пожилым людям.



Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в фестивале добровольчества приняли участие более трёх тысяч человек со всей области.

«Вы, волонтёры, всегда рядом в самые сложные моменты, заботитесь о тех, кто нуждается в поддержке и внимании. Спасибо вам за неравнодушие и добрые сердца! Вы — наша опора. Пусть у каждого из вас все будет хорошо! И помните, мы рядом!», — высказался губернатор.