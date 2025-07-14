В Подмосковье напомнили о региональных мерах поддержки волонтёрского движения
Комплекс мер поддержки волонтёрского движения реализуется в Московской области, он охватывает пять направлений: от помощи в организации мероприятий до обеспечения обмена опытом с волонтёрами других регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Первым направлением является финансовая поддержка: волонтёрам предоставляются субсидии и гранты, а также страхование их жизни и здоровья на время проведения акция за счёт бюджета Московской области.
Организационная поддержка включает не только помощь в проведении мероприятий на территории Подмосковья, но и оказание содействия в работе с органами власти и образовательными организациями, а также обеспечение участия волонтёров в различных областных форумах, конференциях, мастер-классах и пр.
Методическая поддержка предполагает проведение обучения волонтёров и создание условий для обмена опытом как внутри Подмосковья, так и с волонтёрами со всей России.
Волонтёрам также предоставляются консультации по созданию социально ориентированных НКО, составлению отчётов по деятельности таких организаций и по оформлению заявок на грантовые конкурсы.
Кроме того, подмосковные волонтёры могут рассчитывать на информационную поддержку: их деятельность регулярно освещается в областных СМИ.
Подробная информация о мерах поддержки волонтёров в Московской области размещена по ссылке.
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