В Подмосковье напомнили о региональных мерах поддержки волонтёрского движения

14 июля 2025, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Комплекс мер поддержки волонтёрского движения реализуется в Московской области, он охватывает пять направлений: от помощи в организации мероприятий до обеспечения обмена опытом с волонтёрами других регионов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.