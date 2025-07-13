На пляжах в Московской области четыре человека погибли и шестеро пострадали из-за жары
За минувшую субботу трагическая статистика по смертям в местах массового отдыха у воды была дополнена. Известно о четырёх погибших и шестерых пострадавших людях на пляжах в Московской области. Основной причиной считается купание в запрещённых местах, в попытке спастись от аномальной жары. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается о происшествии в Павловском Посаде на Филимоновском карьере, где 45-летний мужчина полез купаться пьяным и его, тонущего спасли очевидцы. На пляже «Остров» в деревне Новоботово 31-летняя девушка врезалась в дерево во время катания на ватрушке на пляже. В озере, расположенном в Одинцово, 13-летний школьник едва не утонул во время купания. Мужчину и ещё двух тонущих женщин спасатели вытащили из Москвы-реки.
Печальная статистика по смертям на воде передаётся из Подольска (Беляевский пляж), Ногинска (пруд в СНТ «Алешинские сады») и Красногорска (пляж «Живописная бухта»).
Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах.
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