На пляжах в Московской области четыре человека погибли и шестеро пострадали из-за жары

13 июля 2025, 15:41

Приведена печальная статистка с пляжей Московской области за минувшую субботу

Фото: Istock/TomasSkopal

За минувшую субботу трагическая статистика по смертям в местах массового отдыха у воды была дополнена. Известно о четырёх погибших и шестерых пострадавших людях на пляжах в Московской области. Основной причиной считается купание в запрещённых местах, в попытке спастись от аномальной жары. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.