В Люберцах представят выставку «Анри Матисс. Взгляд»

21 октября 2026, 17:25

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка «Анри Матисс. Взгляд», посвящённая художнику, чьи творческие поиски во многом повлияли на развитие искусства XX века, откроется в Музейно-выставочном комплексе Люберец 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкулььтуризма Московской области.