Волонтёры передали приюту для животных в Химках более 35 кг помощи
Свыше 35 килограммов кормов, лакомств и прочих нужных вещей передали Шереметьевскому приюту для животных члены движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа Химки.
Мероприятие провели в рамках ежегодной подмосковной гуманитарной акции «Дай лапу», направленной на поддержку приютов и адресную помощь оставшимся без хозяев питомцам.
«Мы приезжаем сюда не первый раз, но каждый раз убеждаемся, что даже небольшая поддержка может значить очень многое. Собакам нужен не только корм, им очень важно человеческое внимание», — рассказала участница акции, волонтёр из Химок Элина Обухова.Сбор для нужд приютов продолжается. Передать корм, средства для мытья, игрушки и медикаменты для животных можно через химкинское отделение «Волонтёров Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом №18б.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает выдачу грантов на реализацию проектов, консультации по открытию и ведению дел социально ориентированных НКО, страхование жизни и здоровья на время проведения акций, помощь в организации мероприятия и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.