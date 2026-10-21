Гнесинская школа и подмосковная филармония будут вместе готовить молодых музыкантов

21 октября 2026, 17:04

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Музыкальная школа имени Гнесиных и Московская областная филармония договорились о долгосрочном сотрудничестве. Это партнёрство призвано помочь учащимся получить сценический опыт и подготовиться к профессиональной карьере, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Соглашение подписали исполняющий обязанности директора филармонии Сергей Бобков, художественный руководитель её симфонического оркестра Дмитрий Юровский и директор Гнесинской школы, заслуженный деятель искусств России Михаил Хохлов. Документ будет действовать до конца 2030 года.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Стороны планируют проводить совместные концерты и мастер-классы, организовывать стажировки и практические занятия. Особое внимание уделят возможности для студентов выступать вместе с профессиональным симфоническим оркестром. Такой опыт необходим молодым исполнителям, которым важно освоить работу в большом коллективе и подготовить масштабные произведения.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Михаил Хохлов отметил, что подобная практика помогает учащимся не только развивать исполнительское мастерство, но и готовиться к музыкальным конкурсам. В их программу часто входят крупные произведения, а выступления с оркестром дают возможность заранее познакомиться с особенностями такого исполнения.





«Подобные возможности у студентов появляются нечасто, поэтому партнёрство с филармонией особенно ценно», — подчеркнул Хохлов.

«В рамках сотрудничества студенты смогут выступать в роли солистов или проходить практику, связанную с оркестровым мастерством. Для музыкантов коллектива это также возможность делиться опытом и участвовать в подготовке нового поколения исполнителей», — отметил Юровский.

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО