В «Новом Иерусалиме» подготовили большую программу к выставке про Федоскино

09 октября 2026, 13:08

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Насыщенную культурно-образовательную программу подготовили в истринском историко-художественный музее «Новый Иерусалим» к выставке «Федоскино: где живет душа». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуризма Московской области.