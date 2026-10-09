В «Новом Иерусалиме» подготовили большую программу к выставке про Федоскино
Насыщенную культурно-образовательную программу подготовили в истринском историко-художественный музее «Новый Иерусалим» к выставке «Федоскино: где живет душа». Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуризма Московской области.
Выставка, посвящённая искусству лаковой миниатюры от мастеров деревни Федоскино, открылась 1 октября. В экспозиции около 300 предметов, созданных в разное время. Выставка выстроена в хронологическом порядке. Это помогает понять, как развивался народный промысел и как художники откликались на происходящие в обществе перемены.
В образовательную программу вошли обзорные и тематические экскурсии для детей и взрослых. На них гостям рассказывают об истории народного промысла и раскрывают тонкости работы мастеров.
Детей старшего возраста приглашают на интерактивную программу «Игра в сказку», а также музейные занятия «Гора самоцветов. Путешествие в мир горных пород минералов и металлов» и «Павел Бажов — словесных дел мастер».
Посетители всех возрастов смогут принять участие в тематических мастер-классах: на них каждый попробует создать миниатюру в федоскинском стиле.
В рамках выставки организуют также музыкальные выступления с участием секстета балалаек Национального академического оркестра народных инструментов России им. Н.П. Осипова, ансамбля баянистов «Русский тембр» и Симфонического оркестра Московской областной филармонии. Музыка помогает проникнуться атмосферой народного творчества.
Кроме того, запланированы творческие встречи с художником-иллюстратором, автором детских обучающих книг Екатериной Ястребовой, основательницей компании ковроткачества Еленой Масаевой и руководителем Хотьковской фабрики резных художественных изделий Виталием Хрулёвым. По билетам на встречи зрители смогут посетить и саму выставку «Федоскино: где живет душа».
Подробная информация о мероприятиях и датах их проведения есть на сайте музея. Там же можно приобрести билеты.
Партнёрами «Нового Иерусалима» в организации выставки стали АО «Федоскино», Объединенный мемориально-художественный музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, а также частные коллекционеры и художники.
Выставка будет работать до 14 марта 2027 года. Возрастных ограничений нет.
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