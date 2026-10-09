Количество многодетных семей в Подмосковье выросло на 40%

09 октября 2026, 12:12

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Около 120 тысяч многодетных семей проживают в настоящее время в Московской области. За пять лет их число выросло на 40%, а финансирование мер поддержки увеличилось в три раза. Об этом рассказал член фракции «Единая Росси» в Мособлдуме Андрей Голубев, сообщает пресс-служба партии.





Помощь многодетным семьям входит в Народную программу «Единой России». В Московской области действуют как федеральные меры поддержки, так и 13 региональных. Они охватывают такие сферы, как жильё, ЖКУ, транспорт, образование и культура.





«Выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребёнка только в этом году получили почти две тысячи человек. Бесплатным проездом на всех видах общественного транспорта в столичном регионе пользуются 230 тысяч родителей и детей. А недавно по просьбе многодетных семей мы изменили закон о выплате на школьную форму: теперь её получают все дети, вне зависимости от того, в какой школе они учатся, в том числе в других регионах», — отметил Голубев.