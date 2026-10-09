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В Истре приступили к завершающему этапу ремонта моста через реку Молодильню

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Молодильню, расположенный у деревни Мансурово округа Истра, капитально ремонтируют. В настоящее время начался финальный этап работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



На объекте уже закончили устройство опор, установили пролётное строение, сделали сопряжения и подходы, уложили мостовое полотно и смонтировали перила. Завершён также монтаж локальных очистных сооружений.

«Сейчас рабочие готовят щебёночное основание для укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. Затем начнётся асфальтирование моста, сопряжений и подходов», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.
После этого на проезжую часть нанесут разметку, установят дорожные знаки и ликвидируют временную объездную дорогу.
Лев Каштанов

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