В Истре приступили к завершающему этапу ремонта моста через реку Молодильню
Мост через реку Молодильню, расположенный у деревни Мансурово округа Истра, капитально ремонтируют. В настоящее время начался финальный этап работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На объекте уже закончили устройство опор, установили пролётное строение, сделали сопряжения и подходы, уложили мостовое полотно и смонтировали перила. Завершён также монтаж локальных очистных сооружений.
«Сейчас рабочие готовят щебёночное основание для укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. Затем начнётся асфальтирование моста, сопряжений и подходов», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.После этого на проезжую часть нанесут разметку, установят дорожные знаки и ликвидируют временную объездную дорогу.