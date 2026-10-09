В Истре приступили к завершающему этапу ремонта моста через реку Молодильню

09 октября 2026, 12:50

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Мост через реку Молодильню, расположенный у деревни Мансурово округа Истра, капитально ремонтируют. В настоящее время начался финальный этап работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





На объекте уже закончили устройство опор, установили пролётное строение, сделали сопряжения и подходы, уложили мостовое полотно и смонтировали перила. Завершён также монтаж локальных очистных сооружений.





«Сейчас рабочие готовят щебёночное основание для укладки асфальтобетонного покрытия, устанавливают бортовой камень и монтируют барьерное ограждение. Затем начнётся асфальтирование моста, сопряжений и подходов», — рассказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.