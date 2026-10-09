Вакцинацию от гриппа в Подмосковье прошли около 210 тысяч детей

09 октября 2026, 13:07

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 210 тысяч маленьких жителей Московской области получили прививки от гриппа в рамках текущей сезонной кампании по вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Вакцинация детей проводится не только в поликлиниках, но и в школах и детских садах: туда выезжают мобильные медицинские бригады. Перед прививкой каждого ребёнка осматривает врач.





«Прививка снижает риск заболевания и защищает от тяжёлого течения болезни. А выездная вакцинация делает процесс максимально удобным для родителей: им не приходится выделять время, чтобы сводить ребёнка в поликлинику», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.