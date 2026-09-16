В Подмосковье открыли обучение операторов БПЛА: программа и условия поступления

16 сентября 2026, 14:00

В подмосковном ЦСП «Витязь» ведется обучение операторов БПЛА

оригинал Фото: iStock/Andrei Metelev

Жители Московской области от 16 лет смогут получить профессиональную подготовку по программе обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Обучение проводится очно и предназначено для граждан России, имеющих полное общее образование.