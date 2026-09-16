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В Подмосковье открыли обучение операторов БПЛА: программа и условия поступления

В подмосковном ЦСП «Витязь» ведется обучение операторов БПЛА
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Фото: iStock/Andrei Metelev

Жители Московской области от 16 лет смогут получить профессиональную подготовку по программе обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Обучение проводится очно и предназначено для граждан России, имеющих полное общее образование.



Объем образовательной программы составляет 126 часов. Из них 112 часов отведены непосредственно лекционным и практическим занятиям, которые проходят на протяжении 14 дней. Учебный день длится восемь часов, а продолжительность одного учебного часа составляет 50 минут.

В ходе курса слушатели получают комплекс знаний, необходимых для безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Значительная часть программы посвящена законодательным и организационным аспектам полетов. Будущие операторы изучают воздушное законодательство, правила использования воздушного пространства, а также порядок выполнения полетов над населенными пунктами. Отдельно рассматриваются особенности работы в запретных зонах и территориях, где действуют ограничения на полеты.

Программа охватывает базовые дисциплины, необходимые для работы оператора. Слушатели знакомятся с основами воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии, изучают летно-технические характеристики беспилотных авиационных систем.

Отдельный блок посвящен подготовке и организации полетов. Участники курса учатся планировать маршруты, оформлять полетную документацию, соблюдать требования эксплуатационной документации и вести радиосвязь. Кроме того, будущим операторам объясняют, как экипаж должен действовать при возникновении нештатных или аварийных ситуаций.

Фото: iStock/kckate16

Практическая часть обучения направлена на освоение навыков, которые непосредственно используются при эксплуатации беспилотных систем. Слушатели работают с аэронавигационными материалами, учатся оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку, выполнять необходимые расчеты, составлять полетные задания и планы.

В программу также включено освоение специализированного программного обеспечения. С его помощью формируется программа полета, которая затем загружается в бортовой навигационный комплекс беспилотной системы.

Будущие операторы учатся оценивать техническое состояние оборудования перед началом работы, осуществлять запуск беспилотника и его дистанционное пилотирование, а также контролировать основные параметры полета.

Особое внимание уделяется безопасности. На занятиях рассматриваются способы выявления факторов угроз и ошибок, методы определения пространственного положения беспилотного воздушного судна и правила обеспечения безопасности при выполнении полетов.

Завершается курс итоговым экзаменом. Слушатели, которые успешно освоят образовательную программу и пройдут проверку знаний, получат квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)». Также выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.

Более подробную информацию о программе обучения можно получить на сайте ЦСП «Витязь».
Анастасия Чинкова

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