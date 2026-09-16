В Подмосковье открыли обучение операторов БПЛА: программа и условия поступления
Жители Московской области от 16 лет смогут получить профессиональную подготовку по программе обучения операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Обучение проводится очно и предназначено для граждан России, имеющих полное общее образование.
Объем образовательной программы составляет 126 часов. Из них 112 часов отведены непосредственно лекционным и практическим занятиям, которые проходят на протяжении 14 дней. Учебный день длится восемь часов, а продолжительность одного учебного часа составляет 50 минут.
В ходе курса слушатели получают комплекс знаний, необходимых для безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. Значительная часть программы посвящена законодательным и организационным аспектам полетов. Будущие операторы изучают воздушное законодательство, правила использования воздушного пространства, а также порядок выполнения полетов над населенными пунктами. Отдельно рассматриваются особенности работы в запретных зонах и территориях, где действуют ограничения на полеты.
Программа охватывает базовые дисциплины, необходимые для работы оператора. Слушатели знакомятся с основами воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии, изучают летно-технические характеристики беспилотных авиационных систем.
Отдельный блок посвящен подготовке и организации полетов. Участники курса учатся планировать маршруты, оформлять полетную документацию, соблюдать требования эксплуатационной документации и вести радиосвязь. Кроме того, будущим операторам объясняют, как экипаж должен действовать при возникновении нештатных или аварийных ситуаций.
Практическая часть обучения направлена на освоение навыков, которые непосредственно используются при эксплуатации беспилотных систем. Слушатели работают с аэронавигационными материалами, учатся оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку, выполнять необходимые расчеты, составлять полетные задания и планы.
В программу также включено освоение специализированного программного обеспечения. С его помощью формируется программа полета, которая затем загружается в бортовой навигационный комплекс беспилотной системы.
Будущие операторы учатся оценивать техническое состояние оборудования перед началом работы, осуществлять запуск беспилотника и его дистанционное пилотирование, а также контролировать основные параметры полета.
Особое внимание уделяется безопасности. На занятиях рассматриваются способы выявления факторов угроз и ошибок, методы определения пространственного положения беспилотного воздушного судна и правила обеспечения безопасности при выполнении полетов.
Завершается курс итоговым экзаменом. Слушатели, которые успешно освоят образовательную программу и пройдут проверку знаний, получат квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)». Также выпускникам выдается свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Более подробную информацию о программе обучения можно получить на сайте ЦСП «Витязь».
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