Служба по контракту в Подмосковье: 75 льгот для военных и их семей и выплаты от 200 тысяч рублей

14 сентября 2026, 14:41

В Подмосковье принимают военнослужащих на службу по контракту

оригинал Фото: медиасток.рф

Военнослужащие, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ и проходящие службу в Московской области, вместе с членами своих семей могут рассчитывать на 75 мер социальной поддержки — 32 из них действуют исключительно на региональном уровне.