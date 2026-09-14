Служба по контракту в Подмосковье: 75 льгот для военных и их семей и выплаты от 200 тысяч рублей
Военнослужащие, заключившие контракт с Вооружёнными силами РФ и проходящие службу в Московской области, вместе с членами своих семей могут рассчитывать на 75 мер социальной поддержки — 32 из них действуют исключительно на региональном уровне.
Это не только федеральные выплаты и единовременные денежные пособия: контрактники получают дополнительные меры социальной защиты, предусмотренные в Подмосковье, а иностранные граждане, заключившие контракт, могут оформить гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке. Отдельный комплекс льгот предусмотрен для ветеранов боевых действий — они имеют право бесплатно получать социальные услуги, а также проходить лечение и восстановление в трёх специализированных реабилитационных центрах, расположенных на территории Московской области.
Поддержка распространяется и на семьи военнослужащих: родственникам контрактников помогают с трудоустройством, дети получают бесплатное питание в образовательных организациях и первоочередное зачисление в детские сады, а члены семей могут воспользоваться льготами при поступлении в высшие учебные заведения.
Отдельно предусмотрены выплаты самим военнослужащим: размер ежемесячного денежного довольствия зависит от занимаемой должности — для представителей рядового состава выплаты начинаются от 204 тысяч рублей в месяц, для сержантов — от 232 тысяч рублей, а для заместителей командиров взводов — от 242 тысяч рублей. Помимо основного денежного довольствия, военнослужащим предусмотрены премиальные выплаты и другие поощрения за выполнение боевых задач.
Информация обо всех доступных мерах поддержки опубликована на сайте уполномоченного по правам человека в Подмосковье. Ознакомиться с действующими льготами также можно с помощью специального навигатора на региональном портале государственных услуг. Узнать подробнее об условиях заключения контракта и действующих мерах социальной поддержки можно на специализированном портале контракт.мо, а получить дополнительную консультацию — по телефону горячей линии: +7 (495) 990-77-77.
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