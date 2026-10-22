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В Подмосковье открывается Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень»

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Фото: театр «Город»

На сцене театра «Город» 23 октября состоится церемония открытия юбилейного Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



Городской округ Долгопрудный примет профессиональные театральные коллективы Московской области уже в 20-й раз. В этом году предусмотрены очная часть программы и формат профессионального общения.

Фото: театр «Город»

В очной части будут представлены 14 спектаклей, пять творческих лабораторий, тематические концертные программы. В качестве гостей на фестивале выступят московский творческий дуэт «Совпадение» от Всероссийского общества слепых, а также представители Московского губернского колледжа искусств из Химок.

Фото: театр «Город»

В блоке «Профессиональное общение» пройдут 16 мероприятий и мастер-классы. Предусмотрены творческие встречи как для состоявшихся деятелей искусства, так и для новичков, делающих первые шаги в культуре и искусстве.

Фото: театр «Город»

В рамках фестиваля будут работать творческие лаборатории по теме «Современная драматургия» на основе пьесы Вадима Фёдорова «Великие люди Великой России». Пройдут показы короткометражных фильмов о героях разных эпох.
«В программу фестиваля включены мероприятия, адаптированные для слабовидящих и незрячих людей. Они приурочены к месячнику «Белой трости». В их числе – тифлопремьера «Сказка о царе Салтане», мастер-класс по работе с приложением «Особый взгляд», спектакль творческого дуэта «Совпадение» КСРК ВОС. Кроме того, состоятся тематический круглый стол и театральный урок «Разговоры о важном», – рассказали в пресс-службе.

Фото: театр «Город»

В жюри фестиваля вошли специалисты разных сфер деятельности, лидеры общественного мнения и активные деятели в сфере театрального искусства. Зрители также могут проголосовать за понравившийся конкурсный номер.

Церемония закрытия Московского областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень» состоится 30 октября. На ней подведут итоги конкурсной программы.
Лора Луганская

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