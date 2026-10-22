В Подмосковье открывается Областной театральный фестиваль «Долгопрудненская осень»

22 октября 2026, 17:28

оригинал Фото: театр «Город»

На сцене театра «Город» 23 октября состоится церемония открытия юбилейного Областного театрального фестиваля «Долгопрудненская осень». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Городской округ Долгопрудный примет профессиональные театральные коллективы Московской области уже в 20-й раз. В этом году предусмотрены очная часть программы и формат профессионального общения.



Фото: театр «Город»

В очной части будут представлены 14 спектаклей, пять творческих лабораторий, тематические концертные программы. В качестве гостей на фестивале выступят московский творческий дуэт «Совпадение» от Всероссийского общества слепых, а также представители Московского губернского колледжа искусств из Химок.



Фото: театр «Город»

В блоке «Профессиональное общение» пройдут 16 мероприятий и мастер-классы. Предусмотрены творческие встречи как для состоявшихся деятелей искусства, так и для новичков, делающих первые шаги в культуре и искусстве.



Фото: театр «Город»

В рамках фестиваля будут работать творческие лаборатории по теме «Современная драматургия» на основе пьесы Вадима Фёдорова «Великие люди Великой России». Пройдут показы короткометражных фильмов о героях разных эпох.

«В программу фестиваля включены мероприятия, адаптированные для слабовидящих и незрячих людей. Они приурочены к месячнику «Белой трости». В их числе – тифлопремьера «Сказка о царе Салтане», мастер-класс по работе с приложением «Особый взгляд», спектакль творческого дуэта «Совпадение» КСРК ВОС. Кроме того, состоятся тематический круглый стол и театральный урок «Разговоры о важном», – рассказали в пресс-службе.