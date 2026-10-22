Депутат Мособлдумы Ждан осмотрел отремонтированные школы в Пушкинском округе
Ремонт провели в нескольких помещениях в Образовательном комплексе № 7 в микрорайоне Кудринка в Пушкине и в школе в посёлке Челюскинский Пушкинского округа. Результат работ проверил депутат Мособлдумы Михаил Ждан. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В здании в Кудринке обновили спортзал с раздевалками, вход в столовую и технические помещения овощеблока, а в Челюскинской школе — входную группу, актовый зал и столовую.
«Обновлённые пространства стали современными, удобными и по-настоящему комфортными для ребят, педагогов и сотрудников школы», — отметил Ждан.Ремонт провели в рамках программы инициативного бюджетирования, когда идея исходит от жителей и получает поддержку в Мособлдуме. Средства на реализацию поступают из окружного и регионального бюджета.