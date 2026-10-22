В парке «Патриот» проведут областной чемпионат по стрельбе на дальние дистанции

22 октября 2026, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Чемпионат Московской области в дисциплине «винтовка-корректировка по стрельбе на расстояние свыше 1 600 метров» состоится в парке «Патриот» в Одинцовском округе 31 октября. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Участие в турнире примут 36 спортсменов. Они будут соревноваться на дистанциях от 1 600 до 2 020 метров.





«К состязаниям допускаются спортсмены с винтовками любого калибра. Разрешается использовать помощь корректировщика, при этом корректировщик может работать в паре только с одним стрелком», — говорится в сообщении.