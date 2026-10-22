ОЭЗ «Дубна» вновь вышла в лидеры рейтинга инвестиционной привлекательности
ОЭЗ «Дубна» оказалась на лидерских позициях в Х рейтинге инвестиционной привлекательности технико-внедренческих особых экономических зон России. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Рейтинг был подготовлен Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ страны при поддержке Минэкономразвития России. Результаты представили на IV Международном форуме Особых экономических зон.
«ОЭЗ «Дубна» из года в год показывает высокие результаты деятельности. По итогам оценки Минэкономразвития за 2025 год площадка получила 97 баллов из 100, подтвердив статус одной из самых эффективных технико-внедренческих зон страны. Прошлый год она завершила с ростом ключевых показателей. Так, выручка резидентов превысила 100 миллиардов рублей, инвестиции в проекты за год составили около 30 миллиардов, общий объём частных вложений превысил 127 миллиардов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что платежи во все уровни бюджетов достигли 55 миллиардов рублей.
«Лидерские позиции ОЭЗ «Дубна» в рейтинге инвестиционной привлекательности – результат ежедневной системной работы команды губернатора Московской области, общая заслуга управляющей компании и наших резидентов. Рейтинг учитывает не только финансовые результаты, но и качество инфраструктуры, обеспеченность инженерными сетями, условия для запуска и развития производства. Вместе мы создаём среду, в которой бизнес может уверенно инвестировать», – подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Дубна» Антон Афанасьев.Национальный рейтинг ОЭЗ составляется с 2017 года. Исследование охватывает весь путь инвестора – от выбора территории и получения разрешений до запуска производства и развития проекта. Оценка промышленно-производственных, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ включает более 40 показателей.