В Подмосковье появится сеть адаптивных фитнес-клубов

09 сентября 2026, 11:39

Ветеран СВО Шерстнев рассказал о развитии спортивного проекта для людей с ОВЗ

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин

Участник специальной военной операции открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья». Там проходят реабилитацию и тренируются не только получившие ранение бойцы, но и люди, пострадавшие «на гражданке».





О том, как родился этот проект, и о планах по развитию его создатель — Виктор Шерстнев — рассказал в интервью «Радио 1».





«Идея создать фитнес-клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья появилась, когда я восстанавливался после тяжёлого ранения. В один из моментов реабилитации я подумал: «Почему бы не создать такое место, где будет всё самое необходимое, доступное для восстановления?». Так что это всё родилось из личного опыта, включая все тренажёры, которые сейчас есть у нас в зале», — поделился ветеран.

«В один из моментов о проекте узнал губернатор. Мы встретились, поговорили, и дело стало продвигаться. Если честно, я даже не рассчитывал на такую поддержку. С того момента, как мы поговорили с Андреем Юрьевичем (Воробьёвым — прим. ред.), и до открытия зала меня сопровождали кураторы администрации Балашихи. И если возникали какие-то проблемы, они решались моментально», — сказал Шерстнев.

«Я очень волновался, потому что Андрей Юрьевич возложил большие надежды на этот проект. Но судя по реакции гостей, им всё очень понравилось — от дизайна до наполнения», — подчеркнул Виктор.

«На всех наших тренажёрах могут заниматься люди на инвалидных колясках. Некоторые изготовлены по индивидуальному заказу. Установлены реабилитационные брусья, паралимпийская скамейка для жима, тренажёр для активно-пассивной механотерапии рук и ног MOTOmed и многое другое. И есть запрос на специальную беговую дорожку. Чтобы в зале могли тренироваться колясочники, которые участвуют в различных забегах», — отметил Виктор.

Виктор Шерстнев (фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Шешин)

«У нас уже идут переговоры ещё с одним тренером. А в дальнейшем собираемся привлечь физиотерапевта и психолога», — сообщил Шерстнев.

«Сейчас у нас пилотный проект. На нём мы должны отработать все подводные камни, все нюансы, которые возникают в рабочем процессе. А потом будем открывать филиалы. Запросы на это уже поступают из других округов Подмосковья», — подытожил гость «Радио 1».