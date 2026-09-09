В Подмосковье появится сеть адаптивных фитнес-клубов
Ветеран СВО Шерстнев рассказал о развитии спортивного проекта для людей с ОВЗ
Участник специальной военной операции открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья». Там проходят реабилитацию и тренируются не только получившие ранение бойцы, но и люди, пострадавшие «на гражданке».
О том, как родился этот проект, и о планах по развитию его создатель — Виктор Шерстнев — рассказал в интервью «Радио 1».
«Идея создать фитнес-клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья появилась, когда я восстанавливался после тяжёлого ранения. В один из моментов реабилитации я подумал: «Почему бы не создать такое место, где будет всё самое необходимое, доступное для восстановления?». Так что это всё родилось из личного опыта, включая все тренажёры, которые сейчас есть у нас в зале», — поделился ветеран.Он добавил, что путь к реализации идеи не был простым. Сначала Виктор попытался получить грант Росмолодёжи и даже стал финалистом, но в число победителей не вошёл. Однако от проекта не отказался. А ключевым для его реализации стало участие губернатора Московской области Андрея Воробьёва.
«В один из моментов о проекте узнал губернатор. Мы встретились, поговорили, и дело стало продвигаться. Если честно, я даже не рассчитывал на такую поддержку. С того момента, как мы поговорили с Андреем Юрьевичем (Воробьёвым — прим. ред.), и до открытия зала меня сопровождали кураторы администрации Балашихи. И если возникали какие-то проблемы, они решались моментально», — сказал Шерстнев.В начале сентября клуб посетили губернатор, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Балашиха Сергей Юров.
«Я очень волновался, потому что Андрей Юрьевич возложил большие надежды на этот проект. Но судя по реакции гостей, им всё очень понравилось — от дизайна до наполнения», — подчеркнул Виктор.Зал полностью оборудован специальными тренажёрами. С их помощью можно проходить реабилитационные программы и поддерживать спортивную форму.
«На всех наших тренажёрах могут заниматься люди на инвалидных колясках. Некоторые изготовлены по индивидуальному заказу. Установлены реабилитационные брусья, паралимпийская скамейка для жима, тренажёр для активно-пассивной механотерапии рук и ног MOTOmed и многое другое. И есть запрос на специальную беговую дорожку. Чтобы в зале могли тренироваться колясочники, которые участвуют в различных забегах», — отметил Виктор.
Сейчас в фитнес-клубе работают тренер по лечебной физкультуре и массажист. Однако в ближайшее время штат должны расширить.
«У нас уже идут переговоры ещё с одним тренером. А в дальнейшем собираемся привлечь физиотерапевта и психолога», — сообщил Шерстнев.Он также рассказал, что планирует открыть в Московской области целую сеть адаптивных фитнес-клубов.
«Сейчас у нас пилотный проект. На нём мы должны отработать все подводные камни, все нюансы, которые возникают в рабочем процессе. А потом будем открывать филиалы. Запросы на это уже поступают из других округов Подмосковья», — подытожил гость «Радио 1».