Транспортные льготы для многодетных семей в Подмосковье 2026: как оформить и ездить на электричках, автобусах и метро бесплатно
Для многодетных семей в Московской области предусмотрен целый набор транспортных льгот, причем воспользоваться ими могут не только дети, но в определенных случаях и один из родителей. Бесплатный проезд распространяется на общественный транспорт, а для поездок на пригородных электричках действуют отдельные правила. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Какая семья считается многодетной
Многодетной считается семья, в которой воспитываются трое и более детей. Единый федеральный статус многодетной семьи установлен Указом Президента и действует бессрочно, однако это не означает автоматического сохранения права на каждую конкретную льготу. При назначении отдельных мер поддержки могут учитываться возраст детей, их обучение, состав семьи, доход, гражданство, место жительства и другие условия.
Подтвердить статус можно удостоверением многодетной семьи. В некоторых случаях используется электронное удостоверение на «Госуслугах», при этом порядок оформления регионального документа определяется субъектом РФ.
При этом статус семьи и право на конкретную социальную меру — разные понятия. Общее правило предусматривает предоставление мер поддержки до достижения старшим ребенком 18 лет, а если он учится очно — до 23 лет. Причем, если в семье более трех детей, ориентируются на старшего из них. Это важно учитывать семьям с четырьмя, пятью и большим числом детей.
Кому положены бесплатные поездки на электричках
Отдельные правила предусмотрены для детей из многодетных семей. Как сообщается на сайте Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), право на бесплатный проезд имеют дети в возрасте до 18 лет, а после достижения совершеннолетия — при условии очного обучения в образовательных организациях всех типов. Льгота действует до окончания обучения, но не дольше достижения 23-летнего возраста.
Размер льготы составляет 100%, то есть проезд является бесплатным. Для оформления необходима социальная карта Московской области со специальным транспортным приложением.
Льготное оформление распространяется на разовые проездные документы «туда» и «туда-обратно». При этом речь идет об обычных пригородных поездах. Предварительно оформить такой билет нельзя: проездной документ оформляется непосредственно в день совершения поездки.
Аналогичные условия по размеру льготы предусмотрены для одного из родителей многодетной семьи. Ему также предоставляется 100-процентная льгота на проезд в обычных пригородных поездах. Для поездки требуется социальная карта Московской области со специальным транспортным приложением, а оформить можно разовый билет «туда» или «туда-обратно». Предварительное оформление не предусмотрено — билет также оформляется в день поездки.
Льготы на проезд в общественном транспорте Подмосковья
Еще одна мера поддержки — бесплатный проезд в общественном транспорте Подмосковья по социальной карте жителя Московской области (СКМО). Она распространяется на детей школьного возраста, а также на одного из родителей многодетной семьи, если в ее составе есть ребенок младше семи лет.
По СКМО можно бесплатно пользоваться автобусами, трамваями, троллейбусами и электричками, за исключением маршрутных такси. Кроме того, мера поддержки предусматривает бесплатный проезд в наземном общественном транспорте Москвы и столичном метрополитене.
Чтобы воспользоваться льготой, необходимо оформить социальную карту жителя Московской области. Подать заявление можно в МФЦ, территориальном отделении социальной защиты или онлайн через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Для оформления карты понадобятся анкета-заявление, паспорт, документы, подтверждающие право на льготу, и СНИЛС.
Как подтвердить статус многодетной семьи
Оформление транспортных мер поддержки связано с подтверждением статуса многодетной семьи. Для получения удостоверения можно обратиться в местный орган социальной защиты или МФЦ либо подать заявление через портал государственных и муниципальных услуг Московской области.
При онлайн-оформлении потребуется авторизация на портале, после чего необходимо заполнить заявление. Максимальный срок предоставления услуги составляет восемь рабочих дней.
Таким образом, транспортные меры поддержки в Подмосковье охватывают сразу несколько видов поездок: бесплатный проезд по социальной карте в общественном транспорте Московской области, бесплатное пользование наземным транспортом Москвы и метро, а также отдельные льготные условия для пригородных электричек. При этом для разных категорий получателей — детей и одного из родителей — установлены свои требования к возрасту ребенка, документам и оформлению.
Освобождение от уплаты транспортного налога
Поддержка многодетных семей не ограничивается стоимостью поездок. Один из родителей или законных представителей многодетной семьи освобождается от уплаты транспортного налога по одному транспортному средству.
Льгота распространяется на автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус или трактор, если мощность двигателя составляет не более 250 лошадиных сил включительно.
Для ее получения необходимо подать заявление в налоговые органы. После выдачи документа, подтверждающего статус многодетной семьи, Министерство социального развития Московской области самостоятельно направляет сведения в налоговую инспекцию.
Если в собственности семьи несколько транспортных средств, которые подходят под условия льготы, налогоплательщик сам выбирает, на какой именно автомобиль или другой подходящий транспорт оформить освобождение от уплаты налога.
Для уточнения деталей оформления транспортных льгот многодетные семьи могут обратиться в МФЦ, территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области по месту жительства или на официальный сайт Министерства социального развития Московской области.