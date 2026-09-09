09 сентября 2026, 11:30

оригинал Фото сгенерировано с помощью Kling ai / «Радио 1»

Для многодетных семей в Московской области предусмотрен целый набор транспортных льгот, причем воспользоваться ими могут не только дети, но в определенных случаях и один из родителей. Бесплатный проезд распространяется на общественный транспорт, а для поездок на пригородных электричках действуют отдельные правила. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Какая семья считается многодетной Кому положены бесплатные поездки на электричках Льготы на проезд в общественном транспорте Подмосковья Как подтвердить статус многодетной семьи Освобождение от уплаты транспортного налога

Какая семья считается многодетной

Кому положены бесплатные поездки на электричках

Фото: медиасток.рф

Льготы на проезд в общественном транспорте Подмосковья

Фото: медиасток.рф

Как подтвердить статус многодетной семьи

Освобождение от уплаты транспортного налога