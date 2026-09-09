Жителей Подмосковья приглашают освоить программу для операторов БПЛА
Жители Московской области в возрасте от 16 лет получили возможность пройти профессиональную подготовку по программе для операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Курс рассчитан на граждан России с полным общим образованием и проводится очно.
Общая трудоемкость программы составляет 126 часов. Основная часть — 112 часов лекционных и практических занятий, которые проходят в течение 14 дней. Продолжительность учебного дня составляет восемь часов, при этом один учебный час длится 50 минут.
Во время подготовки слушатели осваивают знания и навыки, необходимые для безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем. В программу входит изучение воздушного законодательства, правил использования воздушного пространства и порядка выполнения полетов над населенными пунктами. Отдельное внимание уделяется особенностям работы в запретных зонах и зонах ограничения полетов.
Будущие операторы также изучают основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии, знакомятся с летно-техническими характеристиками беспилотных систем. Кроме того, программа включает обучение планированию маршрутов, подготовке полетной документации, соблюдению требований эксплуатационной документации и правилам ведения связи. Слушателям объясняют и алгоритмы действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях.
Практическая часть курса направлена на формирование непосредственно необходимых оператору навыков. Участники учатся работать с аэронавигационными материалами, оценивать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку, выполнять необходимые расчеты, составлять полетные задания и планы.
В рамках подготовки слушатели осваивают специальное программное обеспечение, предназначенное для формирования программы полета и ее загрузки в бортовой навигационный комплекс. Также будущие специалисты учатся проверять техническое состояние беспилотной системы, выполнять ее запуск и дистанционное пилотирование, контролировать параметры полета. Отдельные занятия посвящены распознаванию факторов угроз и ошибок, определению пространственного положения беспилотного воздушного судна и обеспечению безопасности при выполнении полетов.
Завершается обучение итоговым экзаменом. Те, кто успешно освоит программу и пройдет проверку знаний, получат квалификацию «Оператор беспилотных авиационных систем (с максимальной взлётной массой 30 кг и менее)» и свидетельство о профессии рабочего и должности служащего.
Таким образом, за 14 учебных дней жители Московской области старше 16 лет могут пройти полноценную профессиональную подготовку, включающую как теоретические знания, так и практическую отработку навыков эксплуатации беспилотных авиационных систем мультироторного типа.
Более подробную информацию о программе обучения можно получить на сайте ЦСП «Витязь».
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