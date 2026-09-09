Жителей Подмосковья приглашают освоить программу для операторов БПЛА

09 сентября 2026, 10:25

ЦСП «Витязь» ведёт подготовку операторов БПЛА в Подмосковье

оригинал Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Жители Московской области в возрасте от 16 лет получили возможность пройти профессиональную подготовку по программе для операторов беспилотных авиационных систем мультироторного типа в Центре специальной подготовки «Витязь». Курс рассчитан на граждан России с полным общим образованием и проводится очно.