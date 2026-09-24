В Пушкинском завершают подготовку теплосетей и котельных к осенне-зимнему периоду
В городском округе Пушкинский завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Там ведётся масштабная работа по обновлению теплосетей и котельных, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Это ключевой этап работы жилищно-коммунального хозяйства, от которого напрямую зависит комфорт жителей. Работы ведут по региональной программе капремонта коммунальной инфраструктуры.
В 2025 году в округе заменили ветхие участки тепловых сетей общей протяжённостью более двух километров. С началом нового отопительного сезона тепло подавали уже по новым трубам. Благодаря этому избежали лишних потерь теплоносителя и существенно снизили риски прорывов при зимних нагрузках. Реализованные проекты включают и обновление запорной арматуры.
В этом году было обновлено ещё девять участков теплосетей суммарной протяжённостью более семи километров. Параллельно ведутся пусконаладочные работы на источниках тепловой энергии. Из пяти модернизируемых котельных три уже полностью готовы к сезону: «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке.
На финальной стадии – работы в котельной № 2 в поселке Лесной и на Октябрьской улице в микрорайоне Мамонтовка.
24 сентября специалисты провели пробные топки в котельных округа, проверили работу дизель-генераторных установок на случай отключения электричества, выполнили гидравлические испытания котлов и сопутствующего оборудования. Сейчас завершают его необходимый ремонт.
Отопительный сезон планируют начать в конце сентября или начале октября. Точная дата будет зависеть от погоды.
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