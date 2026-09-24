В Пушкинском завершают подготовку теплосетей и котельных к осенне-зимнему периоду

24 сентября 2026, 18:06

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В городском округе Пушкинский завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. Там ведётся масштабная работа по обновлению теплосетей и котельных, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.