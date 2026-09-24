Единороссы подвели предварительные итоги Единого дня голосования.
Андрей Воробьёв принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России». Вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым, секретарём Генсовета Владимиром Якушевым и коллегами губернатор Московской области подвёл предварительные итоги Единого дня голосования.
«Единая Россия» получила по стране 58% голосов и 349 мандатов в Госдуме.
«Такой высокий результат — это прежде всего доверие президенту и поддержка курса, которым сегодня развивается наша страна. В Подмосковье явка составила 52,74%. На выборах в Госдуму по единому округу единороссы набрали 56,22%. Кандидаты от партии победили во всех 12 одномандатных округах. В Мособлдуме партия получает 39 из 50 мандатов», – рассказал Воробьёв.
Он добавил, что в регионе работали почти 4000 избирательных участков, ещё более 665 000 жителей голосовали дистанционно. Для тех, кому было трудно прийти на участок, организовали голосование на дому.
«Подмосковье традиционно остаётся одним из опорных регионов «Единой России». Для нас это прежде всего большая ответственность перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача – реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой. Всего в новую Народную программу вошло более 920 000 наказов. Результат голосования – не только цифры и мандаты, а обязательство слышать людей и доводить до результата то, о чем говорили на встречах во дворах, на предприятиях, в школах и больницах», – подчеркнул глава региона.
По словам Воробьёва, каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на определённой территории.