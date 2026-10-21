В Подмосковье выберут лучшего председателя Совета многоквартирного дома
Смотр-конкурс «Лучший председатель Совета многоквартирного дома» стартовал в Московской области на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Участники смогут поделиться опытом решения вопросов, касающихся содержания жилья, благоустройства и организации повседневной жизни дома.
«Конкурс призван выявить и распространить эффективные практики взаимодействия советов МКД с управляющими организациями. К участию приглашают председателей, готовых представить результаты своей работы и показать, каких изменений удалось добиться в доме и на придомовой территории», — говорится в сообщении.
Заявку необходимо подать до 25 ноября на сайте лучшийпредседатель.рф. К ней следует подготовить презентацию о достижениях дома, а также фотографии и видеоматериалы. Это поможет конкурсной комиссии оценить не только планы, но и реальные результаты инициатив жильцов.
Призовой фонд составляет миллион рублей. Конкурсантов распределят по трём категориям в зависимости от числа квартир: в домах, где их менее 100, от 100 до 300 и свыше 300. В каждой категории предусмотрены награды: за первое место победитель получит 150 тысяч рублей, за второе — 100 тысяч, за третье — 70 тысяч. Кроме того, организаторы учредили специальный приз в размере 40 тысяч рублей.
При оценке заявок комиссия будет учитывать состояние подъездов и территории возле дома, в том числе участие в губернаторской программе «Мой подъезд». Важными критериями также станут проведение общих собраний собственников, работа по благоустройству, внедрение энергосберегающих решений и установка приборов учёта. Отдельно будет оцениваться взаимодействие с полицией и газовыми службами, а также инициативы, которые помогают соседям общаться, например — организацию праздников.
По итогам отбора определят десять финалистов. Церемонию награждения проведут в декабре на итоговом форуме «Управдом».
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что взаимодействие председателей советов домов с управляющими организациями постепенно меняется.
«Председатели активнее включаются в совместную работу, предлагают идеи и проекты, направленные на улучшение процессов в жилищной сфере. Такой подход позволяет отходить от схемы, при которой УК реагируют только на жалобы, и переходить к более инициативному решению вопросов», — подчеркнул Мурашов.Конкурс станет площадкой, где можно представить успешные примеры такой работы и поделиться ими с другими домами.