Для кадастровых инженеров Подмосковья провели семинар по межеванию участков
Обучающий семинар, посвящённый межеванию участков в индивидуальном жилищном строительстве, организовало для кадастровых инженеров и госрегистраторов Управление Росресстра по Московской области. В мероприятии приняла участие заместитель руководителя Мособлархитектуры Ольга Яшкова, сообщает пресс-служба ведомства.
Участникам представили пошаговый алгоритм подготовки межевого плана.
«Главное, что уже на этапе первого контакта с застройщиком кадастровый инженер должен понимать, для чего проводится межевание, какие участки и для каких целей хочет получить клиент», — отметила Яшкова.Она также напомнила, что межевать под индивидуальное жилищное строительство участки площадью свыше трёх гектаров в Московской области можно только через механизм комплексного развития территории. Это предполагает особый прядок заключения договора о застройке и определения очерёдности создания инфраструктуры.