В Подмосковье выбрали лучших работников туристической отрасли

16 октября 2026, 13:31

Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Полуфиналы, финалы и церемония награждения конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» состоялись 13 и 14 октября в парк-отеле «Русский» в округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма региона.