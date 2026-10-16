В Подмосковье выбрали лучших работников туристической отрасли
Полуфиналы, финалы и церемония награждения конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области 2026» состоялись 13 и 14 октября в парк-отеле «Русский» в округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультутризма региона.
Состязание началось в сентябре с дистанционного отборочного этапа. Участники отвечали на вопросы по теории, рассказывали о себе и своих достижениях и решали задачи, основанные на рабочих ситуациях. В полуфинал прошли не более десяти человек в каждой номинации.
13 октября конкурсантам предстояло пройти три испытания. В фотозадании нужно было оценить изображённые профессиональные объекты и ситуации. Затем участники разбирали видеосценарии и отвечали на вопросы блиц-опроса. Последний этап проверял не только знания, но и способность быстро принимать решения. В финал в каждой номинации отобрали по пять человек.
На следующий день проводили практические задания. Официанты сервировали стол и общались с гостями, повара готовили блюда в русском стиле. Гиды проводили экскурсии в условиях неожиданных помех и смены группы, а также должны были найти подход к непростому туристу. Специалистам по приёму и размещению предложили решить нестандартные ситуации с постояльцами. Горничные соревновались в скорости уборки номера.
Работу конкурсантов оценивала комиссия из восьми экспертов туристической и гостиничной сферы. В неё вошли, в частности, руководитель «ХорекаЭкспертГрупп» Ольга Пасько, гендиректор парк-отеля «Русский» Варвара Ларина, директор Коломенско-Зарайского музея-заповедника Кирилл Кондратьев, экскурсовод музеев Московского Кремля Наталья Воркунова и бренд-шеф AZIMUT Hotels Сергей Борцов.
В номинации «Лучший официант гостинично-ресторанного сервиса» первое место занял Михаил Семенов из загородного отеля Fish Point Family Resort. Серебряным призёром стала Дарья Абрамова из парк-отеля «Русский», третье место получила Надежда Сережникова из «Атлас Парк Отеля».
Среди поваров победил Денис Русскин, представляющий глэмпинг «Под небом». Второе место — у Ирины Машариной из курорта «Амакс Новая Истра», третье — у Кирилла Карпова из «Артурс СПА Отеля».
Лучшим экскурсоводом признана Татьяна Соловьёва из музея-заповедника «Коломенский кремль». Второе место заняла самозанятая Оксана Конорева, третье — Елена Магаляс из Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского.
В категории работников службы приёма и размещения победила Карина Кучерова из «Атлас Парк Отеля». Дарья Щербакова из парк-отеля «Усадьба Бушарино» стала второй, Алина Новосёлова из парк-отеля «Русский» — третьей.
Церемония награждения состоялась вечером 14 октября. Победители получили дипломы, памятные статуэтки и сертификаты на денежные призы.
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