«Умный мониторинг» фонарей в Подмосковье выявил с начала года 27 тысяч неполадок
Уличное освещение в Московской области контролирует «умная система мониторинга». С начала текущего года она отправила более 27 тысяч сигналов о выявленных неисправностях. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
К системе подключены свыше 310 тысяч фонарей, 9 100 километров линий освещения и 5 500 распределительных шкафов.
«Система в реальном времени получает информацию с датчиков, обрабатывает данные и выводит информацию на дашборд. В случае выявления сбоев в работе на место отправляется ремонтная бригада», — говорится в сообщении.Система также работает с заявками от жителей в Московской области, благодаря ей время передачи информации от населения ответственным исполнителям сократилось на 35%.