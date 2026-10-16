«Умный мониторинг» фонарей в Подмосковье выявил с начала года 27 тысяч неполадок

16 октября 2026, 12:48

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Уличное освещение в Московской области контролирует «умная система мониторинга». С начала текущего года она отправила более 27 тысяч сигналов о выявленных неисправностях. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





К системе подключены свыше 310 тысяч фонарей, 9 100 километров линий освещения и 5 500 распределительных шкафов.





«Система в реальном времени получает информацию с датчиков, обрабатывает данные и выводит информацию на дашборд. В случае выявления сбоев в работе на место отправляется ремонтная бригада», — говорится в сообщении.