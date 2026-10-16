Подмосковные конькобежцы завоевали две медали на всероссийском турнире в Коломне

16 октября 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую и бронзовую медали завоевали представители Московской области на XII всероссийских спортивных соревнованиях по конькобежному спорту памяти Б.И. Шавырина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Турнир проходит в Коломне с 14 по 18 октября. В нём участвуют 150 конькобежцев из 21 российского региона и Белоруссии.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Даниил Алдошкин по итогам забега на 5000 метров среди мужчин. Серебро в этой дисциплине взял представитель Белоруссии, а третье место занял атлет из Нижегородской области», — говорится в сообщении.