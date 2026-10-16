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В Серпуховском музее состоится занятие с арт-терапевтом

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Психолог, арт-терапевт, член арт-терапевтической ассоциации России Марина Шишорина проведёт занятие «Дом с историей» в Серпуховском историко-художественном музее в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.



Участникам занятия раскроют тайны купеческого особняка и предложат выразить свои впечатления на сеансе арт-терапии.

«В программу мероприятия входит экскурсия по 130-летнему особняку, на которой гостям расскажут историю этого дома и его владельцев и раскроют связь между судьбами города и людей. А затем в изо-студии гости попробуют перенести эмоции и образы, связанные с экскурсией, на бумагу», — говорится в сообщении.
Занятие начнётся в 14:30. Возрастное ограничение — 6+.
Лев Каштанов

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