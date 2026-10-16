В Серпуховском музее состоится занятие с арт-терапевтом
Психолог, арт-терапевт, член арт-терапевтической ассоциации России Марина Шишорина проведёт занятие «Дом с историей» в Серпуховском историко-художественном музее в субботу, 17 октября. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Участникам занятия раскроют тайны купеческого особняка и предложат выразить свои впечатления на сеансе арт-терапии.
«В программу мероприятия входит экскурсия по 130-летнему особняку, на которой гостям расскажут историю этого дома и его владельцев и раскроют связь между судьбами города и людей. А затем в изо-студии гости попробуют перенести эмоции и образы, связанные с экскурсией, на бумагу», — говорится в сообщении.Занятие начнётся в 14:30. Возрастное ограничение — 6+.