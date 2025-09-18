В музее Дмитрова рассказали о значении фестиваля «Птички пивуньи» для духовной культуры детей
В подмосковном Дмитрове стартует четвёртый детский фестиваль духовной музыки «Птички пивуньи». Название фестиваля происходит от ласкового прозвища, которым епископ Дмитровский Серафим называл девочек церковного хора, созданного в 1918 году. Их духовной наставницей была Святая Параскева, и хор пел в храме вплоть до 1980-х годов.
Фестиваль учредили в 2019 году по инициативе сотрудников дома-музея Серафима Звездинского и с благословения благочинного Дмитровского округа протоиерея Афанасия. В 2021 году при музее открыли детский хор «Птички пивуньи», который продолжает традиции духовного пения в Дмитрове.
«Фестиваль помогает сохранять традиции своим существованием. Он проводится ежегодно с 2019 года и собирает коллективы не только из Дмитрова, но и из других городов Подмосковья и Москвы», — рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Евгения Бодрова в беседе с «Радио 1».Сейчас в фестивале участвуют более 20 коллективов в возрасте от 7 до 18 лет. Это хоры воскресных и музыкальных школ, а еще дети с особенностями развития. Выступления бывают акапельные, с сопровождением фортепиано и других музыкальных инструментов.
«Основная цель фестиваля — приобщение детей к духовной культуре и классической музыке. Участники хоров могут в дальнейшем стать певчими или регентами в храмах. Мы рады видеть, что многие коллективы возвращаются к нам из года в год», — отметила Евгения.Помимо конкурса, на фестивале проводят мастер-классы, экскурсии и концерты духовной музыки. Музейная площадка дает возможность детям выступить с музыкальными номерами, узнать историю хоровой традиции Дмитрова и личные истории святых и просветителей.
Фестиваль «Птички пивуньи» постепенно становится визитной карточкой округа. Организаторы надеются, что проект будет развиваться и в будущем станет по-настоящему значимой культурной платформой для Подмосковья.