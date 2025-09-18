В музее Дмитрова рассказали о значении фестиваля «Птички пивуньи» для духовной культуры детей

18 сентября 2025, 15:08

Сотрудник музея Бодрова: фестиваль «Птички пивуньи» сохраняет духовные ценности

оригинал Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»

В подмосковном Дмитрове стартует четвёртый детский фестиваль духовной музыки «Птички пивуньи». Название фестиваля происходит от ласкового прозвища, которым епископ Дмитровский Серафим называл девочек церковного хора, созданного в 1918 году. Их духовной наставницей была Святая Параскева, и хор пел в храме вплоть до 1980-х годов.





Фестиваль учредили в 2019 году по инициативе сотрудников дома-музея Серафима Звездинского и с благословения благочинного Дмитровского округа протоиерея Афанасия. В 2021 году при музее открыли детский хор «Птички пивуньи», который продолжает традиции духовного пения в Дмитрове.



Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»



«Фестиваль помогает сохранять традиции своим существованием. Он проводится ежегодно с 2019 года и собирает коллективы не только из Дмитрова, но и из других городов Подмосковья и Москвы», — рассказывает старший научный сотрудник музея-заповедника «Дмитровский Кремль» Евгения Бодрова в беседе с «Радио 1».

Фото: Музей-заповедник «Дмитровский кремль»



«Основная цель фестиваля — приобщение детей к духовной культуре и классической музыке. Участники хоров могут в дальнейшем стать певчими или регентами в храмах. Мы рады видеть, что многие коллективы возвращаются к нам из года в год», — отметила Евгения.