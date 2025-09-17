Финал фестиваля «Маги в парках» пройдет в Красногорске 21 сентября
В воскресенье, 21 сентября, на набережной Павшинской поймы в Красногорске состоится финал первого областного фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках», сообщили в Минкульте Московской области.
На гала-концерте выступят 23 финалиста — начинающие и профессиональные иллюзионисты из Подмосковья. Их номера оценят художественные руководители фестиваля — братья Сафроновы. Победитель получит право выйти на сцену вместе с ними.
В программе — зрелищные выступления с молниями («Тесла шоу»), театрализованное представление с динозаврами, научные эксперименты и выступления иллюзионистов из России и других стран, в том числе из Беларуси, Узбекистана, Индии, Таджикистана и Китая.
Гостей ждут мастер-классы, фотозоны и арт-объекты, которые создают эффект нарушения законов физики. Завершит вечер авторская программа братьев Сафроновых с уникальным трюком, который впервые покажут в России.
Начало в 12:00. Вход свободный. 0+
Подробности — на сайте и в официальном сообществе фестиваля «ВКонтакте».
