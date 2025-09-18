В Коломне открылась выставка художника Ремнёва «По пути и кстати. Коломна»
В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» стартовала художественная выставка «По пути и кстати. Коломна». Свои произведения здесь представляет заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Ремнёв. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Экспозиция знакомит посетителей с картинами, в которых автор соединяет традиции древнерусской иконописи, живопись XVIII века и элементы отечественного конструктивизма. Произведения выполнены в технике многослойной живописи. Они отличаются глубиной цвета, декоративной выразительностью и завершённостью образов.
Андрей Ремнёв — выпускник МГАХИ им. В.И. Сурикова и Московского художественного училища памяти 1905 года. Он изучал иконопись в Спасо-Андронниковском монастыре, стажировался в Германии, работал во Франции, Швейцарии и на Кипре. Художник принимал участие во многих выставках в России и за рубежом, его работы находятся в частных коллекциях. Сегодня он преподаёт живопись и композицию в Суриковском институте.
Выставка «По пути и кстати. Коломна» работает в «Доме Озерова» до 26 октября. 0+.
Подробности и билеты — на сайте.
