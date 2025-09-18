В Коломне открылась выставка художника Ремнёва «По пути и кстати. Коломна»

18 сентября 2025, 11:15

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» стартовала художественная выставка «По пути и кстати. Коломна». Свои произведения здесь представляет заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Андрей Ремнёв. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.