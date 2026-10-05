В Подмосковье заработал парковый чат-бот
Чат-бот, который поможет выбрать парк для прогулки, посещения мероприятия или тихого отдыха, запустили в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры и туризма.
«Парковый гид Подмосковья» доступен в мессенджере MAX и сети VK.
«Цифровой помощник, который запустила организация «Мособлпарк», поможет найти интересный маршрут, покажет, где в том или ином парке расположены детские игровые и спортивные площадки, кафе, туалеты, места проведения мастер-классов, беседки, входы и выходы и другие объекты инфраструктуры, а также познакомит с афишей мероприятий», — говорится в сообщении.Пользователи могут выбрать локацию по округу, узнать время работы парка, правила посещения, познакомиться с интересными местами и достопримечательностями.
Одним из важных преимуществ «Паркового гида Подмосковья» перед другими информационными ресурсами является предоставление по запросу готовых прогулочных маршрутов.
«Бот сообщает их протяжённость, описывает и для удобства предлагает ссылку на маршрут в Яндекс.Картах», — отметили в министерстве.
Афиша мероприятий, которую предоставляет бот, содержит дату и время их проведения, а также подробную программу. В этом же разделе размещаются ссылки на официальные аккаунты парков в МАХ и VK.
Ещё одной полезной функцией чат-бота является поиск объектов для бронирования.
«В парках Московской области можно забронировать коворкинги, павильоны, мангальные зоны, камерные залы и другие пространства. Бот предлагает их и даёт ссылку на страницу для бронирования на портале «Парки Подмосковья», — уточняется в сообщении.«Парковый гид Подмосковья» отличается удобством и простотой использования. Он понимает неформализованные запросы, определяет парк по названию и даёт переключаться между территориями. Он оперирует самой актуальной информацией, опираясь на данные портала «Парки Подмосковья».
Сервис поможет спланировать оптимальный отдых, посетить или самостоятельно провести мероприятие и сделать выходные по-настоящему интересными и комфортными.