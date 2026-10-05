В пяти округах Московской области сменилось руководство
Новые временно исполняющие полномочия глав заступают на должности в пяти округах Московской области. Их представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов в понедельник, 5 октября.
Изменения коснулись Павлово-Посадского округа, Талдома, Черноголовки, Егорьевска и Долгопрудного.
В Павловском Посаде прежнего врип главы Сергея Балашова сменяет Михаил Криворучко, ранее работавший в администрации Люберец. В Черноголовке на смену Роману Хожаинову приходит местный уроженец Алексей Пирогов из администрации Щёлкова. Врип Долгопрудного становится Руслан Смашнев, работавший в Совете Федерации и заместителем главы Химок.
Глава Подмосковья также представил Евгению Юрину, которая в настоящее время работает первым заместителем главы городского округа Талдом — начальником Управления делами. К исполнению обязанностей руководителя муниципалитета она приступит с 10 октября. А исполнять обязанности главы городского округа Егорьевск назначен Артем Данилов.
Губернатор поприветствовал новых руководителей округов, призвал их внимательно отнестись к формированию команды, быть в контакте с жителями, региональными властями и депутатами.
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