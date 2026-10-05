В пяти округах Московской области сменилось руководство

05 октября 2026, 13:16

оригинал Фото: медиасток.рф

Новые временно исполняющие полномочия глав заступают на должности в пяти округах Московской области. Их представил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе совещания с руководителями подмосковных министерств, ведомств и муниципалитетов в понедельник, 5 октября.